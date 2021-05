Flandern hat bereits 36 Millionen Euro an unrechtmäßiger Corona-Beihilfe zurückerhalten

Die flämische Wirtschaftsministerin Hilde Crevits (CD&V) hat am Donnerstag im Landesparlament mitgeteilt, dass bereits fast 36 Millionen Euro an unrechtmäßig gezahlter Corona-Beihilfen in die Kasse der Behörden zurückgeflossen seien. In 137 Fällen bestehe der Verdacht auf vorsätzlichen Betrug oder Urkundenfälschung.