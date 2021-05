Jugendlicher droht, "alle" an seiner Schule zu erschießen, Schule geschlossen

Am Mittwoch waren Bilder in den sozialen Medien gepostet worden, die einen nicht identifizierten Jugendlichen zeigen, der droht Schüsse auf die VTI-Sint-Lucas Schule in Menen (Westflandern) abzufeuern. Die Polizei nimmt die Drohungen ernst und hat beschlossen, die Schule am Donnerstag und Freitag zu schließen.