Noch immer keine Spur vom schwer bewaffneten Berufssoldaten Conings: Könnte sich im Naturpark Hoge Kempen verschanzen

Nachdem die massive Fahndung nach Jurgen Conings, ein radikalisierter rechtsextremistischer Berufssoldat, am Dienstag begonnen hat, haben Polizei und Armee am Mittwochnachmittag angefangen, den Naturschutzpark Hoge Kempen in Limburg zu durchkämmen. 350 Ordnungskräfte waren im Einsatz, allerdings bislang ohne Erfolg. "Die Suche geht weiter", teilte Eric Van Duyse von der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mit.