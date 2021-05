"Pinball Mania" oder Flipper spielen im "Jenevermuseum"

„Pinball Mania“ in Hasselt ist eine kleine aber feine Ausstellung. Sie zeigt rund 20 Flipper, Flipperkästen und frühe Kneipenspiele aus der Frühzeit und aus dem Zeitraum 1940er- bis Anfang der 2000er-Jahre, die allesamt aus Privathand kommen und teilweise auch noch funktionieren. Gezeigt wird die ganze Bandbreite: Von einfachen Flippern mit Nagelhindernissen aus Holz bis hin zum ausgeklügelten elektronischen Flipper mit viel Licht und Geräuschen. Was in den USA schon lange zum traditionellen Kneipeninventar gehörte, schaffte es spätestens bis in die 1980er Jahre überall hinein in die Cafés in unseren Breitengraden.

In Amerika tauchten sie schon Ende des 19. Jahrhunderts auf, doch Europa musste bis Mitte der 1940er Jahre warten, also bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In den 1950er Jahren boomte die Szene durch den Aufschwung auch bei uns in Belgien und in fast allen Kneipen hielten sie Einzug, bis sie nach den 80ern so langsam durch modernere Kneipenspiele verdrängt wurden. Allerdings hielten viele Flipper durch und die moderneren elektronischen Kästen sind mitunter heute noch zu finden.

