Rechtsextremismus bei den Streitkräften: Warum es heute den Fall Conings gibt

Trotz einer Disziplinarstrafe wegen seiner rechtsextremen Gesinnung hat der zurzeit gesuchte und gefährliche Berufssoldat Jurgen Conings die Schlüssel für die Munitions- und Waffendepots in der Kaserne von Leopoldsburg erhalten. Conings konnte ungestört und ohne große Kontrolle an alle Arten von schweren Waffen gelangen, während er gleichzeitig vom militärischen Sicherheitsdienst beobachtet wurde. Auch das Kamerasystem in der Kaserne habe nicht richtig funktioniert, erklärt Jens Franssen, der Experte für die belgischen Streitkräfte in der Nachrichtenredaktion des öffentlich-rechtlichen Senders Vrt.