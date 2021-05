Club Brugge feiert vorzeitig Meistertitel, Bürgermeister ärgert sich über Verein und Fans

Nach dem 3:3 unentschieden gegen den RSC Anderlecht haben Spieler und Fans den 17. Meistertitel von Club Brügge am Donnerstagabend vorzeitig gefeiert, allerdings ohne sich an die Corona-Regeln zu halten. Das war Bürgermeister Dirk De fauw ein Dorn im Auge. Er will knallharte Garantien für das Gala-Spiel am Sonntag.