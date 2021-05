Erstmals seit 25 Jahren: Brüsseler Bevölkerung geht 2020 zurück

Am 1. Januar 2020 zählte die Region Brüssel-Hauptstadt 1,218 Millionen Einwohner und damit 10.000 mehr als 2019. Wenige Monate später bricht die Corona-Epidemie aus und verursacht einen Knick in der seit 25 Jahren ununterbrochen steigenden Bevölkerungszahl in den 19 Gemeinden.

Die Übersterblichkeit im Jahr 2020 ist die Hauptursache für den Rückgang der Einwohnerzahl von Brüssel. Vorläufig wurden 11.000 Todesfälle erfasst, 2.000 mehr als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019. Die Todesfälle sind damit im Schnitt um 23 % im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. März und November waren besonders tödlich.