Gesuchter rechtsradikaler Soldat lauerte Montag 2 Stunden dem Virologen Van Ranst auf

"Die Ermittlungen zeigen, dass es keine impulsive Tat war", sagte Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD): “Der Mann hat sich seit Tagen auf diese Tat vorbereitet. Es gibt einen guten Grund, warum er auf der Terroristenliste steht. Er ist sehr gefährlich."



Montagabend, so fanden die Ermittler heraus, hatte Jurgen Conings dem Virologen Marc Van Ranst zwei Stunden lang aufgelauert. Das hat die VRT-NWS-Redaktion aus gut informierter Quelle erfahren. Seit Dienstag halten sich Van Ranst und seine Familie an einer geheimen Adresse auf.

Am Dienstag wurde das Auto von Conings gefunden. Es war mit einer Sprengfalle versehen. An Bord befanden sich auch Kriegswaffen. Das konnte der Justizminister (Foto unten) am Freitagnachmittag bestätigen: "Es ist jemand, der sehr gefährlich ist. Es ist kein Zufall, dass er auf der Terroristenliste steht, denn er will Gewalt gegen die Gesellschaft und gegen unsere Bürger anwenden."