Trotz massiver Suchaktion: Ex-Elitesoldat Conings unauffindbar, Suche geht weiter

Am Montagabend war Soldat Jürgen Conings, der wegen seiner rechtsradikalen Gesinnung bei den Streitkräften in Ungnade gefallen war, nach der Arbeit nicht nach Hause. Wie sich herausstellte, hatte er aus der Kaserne in Leopoldsburg Kriegswaffen mitgenommen, darunter vier Panzerabwehrraketen und eine Maschinenpistole.

Am Dienstag begann eine Großfahndung nach dem ehemaligen Afghanistan- und Iraksoldaten, der seit seiner Rückkehr u. a. für Schießübungen zuständig war. Am Abend wurde sein Auto mit den Panzerabwehrraketen am Waldrand gefunden.

Conings hatte verschiedene Abschiedsbriefe geschrieben, in denen er die Regierung, die Virologen und die Armee (seinen eigenen Arbeitgeber) bedrohte. Der bekannte flämische Virologe Marc Van Ranst und dessen Familie wurden an einen sicheren Ort gebracht, Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) hat zusätzlichen Schutz erhalten. Conings steht wegen seiner rechtsradikalen und gewaltbereiten Gesinnung auf der Gefährderliste der Anti-Terror-Zelle.



Die Sicherheitsdienste gehen davon aus, dass er noch am Leben und immer noch bewaffnet ist.