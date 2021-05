Das belgische Pandemiegesetz muss noch einmal vor den Staatsrat

Eigentlich sollte das belgische Pandemiegesetz am vergangenen Donnerstag in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments (Foto) zur Abstimmung kommen, doch der Opposition gelang es, hier einige Verzögerungsmechanismen in Gang zu bringen, um den Gesetzesvorschlag von Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) noch einmal vor den Staatsrat zu bringen.