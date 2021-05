Immer mehr Menschen in Belgien weisen Antikörper gegen das Coronavirus auf

Pflegekräfte und andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben z.B. eine besonders hohe Konzentration von Antikörpern gegen das Coronavirus im Blut, wie Forscher des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano herausgefunden haben. Das Personal von Krankenhäusern oder Arztpraxen wird bereits seit Anfang des Jahres systematisch gegen Covid-19 geimpft.

Inzwischen steigt die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen, die Antikörper aufweisen, in Belgien stark an, so die Sciensano-Studie. Mittlerweile haben 85 bis 95 % des Gesundheitspersonals Antikörper gegen Corona in ihrem Blut. In der gesamten belgischen Bevölkerung liegt dieser Anteil derzeit bei rund 28,9 %, so Sciensano. Das Gesundheitsamt untersucht die Bildung von Antikörpern schon seit März 2020.

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz hat Sciensano eine weitere Studie in diesem Bereich durchgeführt. Hierbei hat ergeben, dass bei 20,3 % aller Blutspender in Belgien bereits vor dem Start der Impfkampagne Antikörper im Blut nachgewiesen wurden. Jetzt stellt sich die Frage, wie weit es um die sogenannte „Herden-„ oder „Gruppenimmunität“ der Belgier bestellt ist.