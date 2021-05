Politbarometer: Vlaams Belang größte Partei, Premier De Croo beliebtester Politiker

Der rechtsradikale Vlaams Belang bleibt mit knapp 25 % der Stimmen im Vergleich zur letzten „Stemming“ 2020 stärkste Partei, gewinnt aber gegenüber dem Wahlresultat von 2019 (18,5 %) hinzu. Für die Rechtspartei wäre es wichtig, weiter zu wachsen, denn sie zielt bei den nächsten Landtagswahlen in Flandern darauf ab, für eine Mehrheitsbildung unentbehrlich zu werden. Die aktuelle Mehrheit aus den Nationaldemokraten N-VA, den Liberalen Open VLD und den Christdemokraten CD&V hätte laut diesem Politbarometer nur knapp 43 % der Stimmen. Bei den Wahlen von 2019 lag die Mehrheit noch bei 53,3 %.

Die klassischen Parteien schwimmen gemeinsam mit den Grünen von Groen in Flandern in etwa im gleichen Teich mit Resultaten von zwischen 10 und 12 %. Inzwischen klopft die linksradikale Arbeiterpartei PVDA mit 7,9 % hier an… Bei den klassischen Parteien haben die flämischen Sozialisten Vooruit (bisher SP.A) mit 12 % das beste Ergebnis gegenüber „De Stemming“ 2020. Die christdemokratische CD&V ist mit nur noch 10 % am schwächsten dran. Die Sozialisten haben es als einzige traditionelle Partei geschafft, ihr Profil zu schärfen.

Aber, dieser Politbarometer hat für die Politik in Flandern ein besonders kritisches Ergebnis. Auf die Frage: „Durch welchen Politiker oder durch welche Partei fühlen sie sich vertreten?“ lautete die häufigste Antwort: „Von keinem einzigen.“ Diese Antwort kam von jeden dritten Befragten…