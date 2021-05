Verloren geglaubte BBC-Sherlock-Holmes-Folge aus dem Jahr 1968 im VRT-Archiv aufgetaucht

An diesem internationalen Sherlock-Holmes-Tag (22. Mai) können sich die Fans dieses Detektivs freuen, denn Fragmente einer verloren geglaubten Folge dieser Serie mit Peter Cushing in der Hauptrolle tauchte jetzt in den Archiven unseres Hauses, dem flämischen Rundfunk VRT, wieder auf. Die BBC hatte Cushing 1968 noch einmal dazu überreden können, in die Rolle des Meisterdetektivs zu schlüpfen. Seit dem jedoch, schien diese Folge verloren zu sein.