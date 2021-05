11 belgische Soldaten verlieren Rechte aufgrund ihrer Nähe zum Rechtsextremismus

Die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) gab gegenüber dem frankophonen belgischen Privatsender RTL-TVi am Sonntag bekannt, dass inzwischen 11 Soldaten, die vom militärischen Nachrichtendienst beobachtet werden, wegen ihrer Nähe zu rechtsextremen Kreise einige ihrer Rechte verlieren. Am Samstag fand in Maasmechelen eine Demonstration für Jürgen Conings statt, an der offenbar auch Soldaten teilnahmen.