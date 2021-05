Belgien wurde beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam mit Hooverphonic nur 19.

Sängerin Geike Arnaert reagierte nach der Punktevergabe nur mit einem kurzen und knappen „Sorry“ und Frontman Callier fand den ESC 2021 „eine seltsame Ausgabe“. Und er fügte dazu auf den Songtitel von Hooverphonic an: „We had fun, aber we were in the wrong place, deutlich…“ Unser Video unten zeigt die Gesicher der Band bei der Vergabe der Publikumspunkte.

Doch mit der eigenen Leistung ist die Band zufrieden, wie Callier weiter ergänzte: „Die Buchmacher hatten und vorab auf den 20. Platz gesetzt und sie haben Recht bekommen. (…) Aber wir haben gut gespielt. Geike hat gut gesungen. Das war das beste von allen.“ Hooverphonic hatten schon bei den Proben und im Halbfinale eine gute Show abgeliefert. Man werde seinen Stil jetzt nicht ändern, so Alex Callier: „Wir sind stolz auf unsere Nummer. Europa dachte wohl anders darüber. Das Songfestival-Publikum ist offenbar ein anderes Publikum als das unsere. Doch, wie sagte schon der französische Präsident François Mitterand: Et alors?“