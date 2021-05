Europa-Play Off: AA Gent qualifiziert sich noch knapp für die Conference League

Champions-Play Off

Im Champions-Play Off ist Club Brügge bereits seit Donnerstag Meister, als das Spiel gegen den RSC Anderlecht mit einem 3:3-Unentschieden endete. Gleichzeitig besiegte Racing Genk Antwerp FC mit 4:0. Am Sonntagabend trifft Brügge noch auf Genk und Antwerp empfängt Anderlecht. Bei der improvisierten Meisterfeier von Brügge am Donnerstag gab es zum einen wieder Probleme durch Fangesänge mit rechten Tendenzen und durch enorme Missachtung der geltenden Corona-Abstands- und Hygieneregeln.