Interpol beteiligt sich an der Suche: Jürgen Conings international zur Fahndung ausgeschrieben

Wo sich Jürgen Conings derzeit aufhält, ist also weiter unbekannt. Inzwischen ist er international zur Fahndung ausgeschrieben und steht auf der Liste der gesuchten Personen von Interpol. Am Freitag und am Samstag ließ die Bundesstaatsanwaltschaft in Belgien Häuser und Wohnungen aus dem Umfeld von Conings durchsuchen, doch welche Erkenntnisse die Fahnder daraus ziehen, wurde nicht mitgeteilt.

Viele Fragen bleiben offen: Wo ist er untergetaucht? Plant er irgendwo zuzuschlagen? Erhält er Hilfe? Lebt er überhaupt noch? Wer Tipps hat, die zu dessen Festnahme führen könnten oder wer glaubt, ihn gesehen zu haben, kann sich in Belgien an die Telefonnummer 0800 30 300 wenden oder an die nächste Polizeistelle.