Kulturerbe: Der Bunkertag in Flandern lockt wieder zahlreiche Besucher

An diesem Pfingstsonntag findet auch in Belgien wieder der europäische Bunkertag statt. An rund 20 Orten, die meisten davon in der Provinz Westflandern, können Bunker aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg sowie aus dem Kalten Krieg entdeckt und besucht werden, auch wenn die meisten Anlagen im Innern wegen den geltenden Corona-Maßnahmen verschlossen bleiben müssen. Und doch ist ein Besuch einer solchen Anlage empfehlenswert.