"Sophie Cross - Gefährliche Dünen": Krimiserie aus flämischer Produktion ab Pfingstsonntag im Ersten

Im Mittelpunkt steht die französische Schauspielerin Alexia Barlier als Sophie Cross, die nach einem Schicksalsschlag ihre Anwaltskarriere beendet, um als Kommissarin selbst auf Verbrecherjagd zu gehen. Tiefsitzende Schuldgefühle begleiten die Berufsanfängerin bei ihrer Arbeit ebenso wie die unerschütterliche Hoffnung auf zufällige Lebenszeichen ihres Sohnes, der in einem Moment ihrer Unachtsamkeit im Alter von sechs Jahren auf unerklärliche Weise spurlos verschwindet.

In weiteren Rollen sind Thomas Jouannet, Cyril Lecomte, Mariama Gueye und Oussama Kheddam als Ermittler zu sehen. Unterstützung erhalten sie vom Pathologen Alexander Brandt, der von Wanja Mues gespielt wird. Frank Van Mechelen führte Regie nach den Drehbüchern von Paul Piedfort und Marie-Anne Le Pezennec.

Belgisch-französisch-deutsche Co-Produktion

Die Filmaufnahmen fanden vollständig an der belgischen Nordseeküste statt, doch die Sprache bei den Dreharbeiten war Französisch und der Cast ist ebenfalls überwiegend aus Frankreich. Die fast vollständige Filmcrew aber kam aus Flandern, denn die führende Rolle in dieser Produktion lag bei der flämischen Produktionsfirma De Mensen, bzw. bei deren frankophoner Filiale Les Gens. Die Premiere dieser Serie findet aber im ersten deutschen Fernsehprogramm „Das Erste“ statt und zwar vollständig synchronisiert.

Nach der Premiere im „Ersten“ wird diese Krimiserie aber auch in Frankreich auf France 3 und im frankophonen Landesteil Belgiens bei unseren Kollegen der RTBF zu sehen sein. Partner in dieser Co-Produktion "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" von De Mensen/Les Gens sind die France TV Studios/ France TV Créations aus Frankreich, ndF und ARD Degeto aus Deutschland sowie aus Belgien Garder and Domm, die RTBF und Screen Flanders.