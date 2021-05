Stimmungsbarometer: Wollen die Flamen mehr Flandern oder mehr Belgien?

Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung ist wohl die Coronakrise. Viele der Befragten äußerten sich sehr unzufrieden darüber, wie die Krise hier angerpackt wird und vor allem wird die undeutliche Zuständigkeit zwischen Bund, Ländern und Regionen, Provinzen und Kommunen deutlich kritisiert. Dafür, dass in Belgien gleich 7 Minister für das Gesundheitswesen zuständig sind, haben nur die wenigsten Verständnis… In den entsprechenden Diskussionen in den vergangenen Wochen sind sich offenbar alle einig darüber, dass die heutige Staatsstruktur in Belgien ein Problem darstellt. Die Tendenz geht hin zu homogeneren Zuständigkeitsbereichen.