Weniger als 1.500 Corona-Patienten in Krankenhäusern - Niedrigste Zahl seit rund einen halben Jahr

Die Corona-Statistik weist in Belgien weiter deutlich nach unten. Derzeit werden hierzulande weniger als 1.500 Corona-Patienten in den Krankenhäusern behandelt. Das ist die niedrigste Zahl seit mehr als einem halben Jahr. Aber auch alle anderen statistischen Werte gehen weiter nach unten. Inzwischen wird in unserem Land auch weiter mit voller Kraft geimpft.