Belgiens Premierminister De Croo fordert Sanktionen gegen Belarus wegen abgefangenem Flugzeug

Der kommerzielle Flug wurde vom irischen Billigflieger Ryanair durchgeführt und hatte mehr als 120 Passagiere an Bord. Er flog von Athen nach Vilnius in Litauen, wurde aber gestern in die weißrussische Hauptstadt Minsk umgeleitet, als Weißrussland ein Kampfflugzeug startete und einen, wie sich herausstellte, falschen Bombenalarm auslöste, um einen regimekritischen Journalisten zu verhaften.

Die Nachricht sorgte für Empörung bei der NATO, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Der belgische Premierminister De Croo (Open VLD, flämische Liberale) gab heute eine klare Erklärung ab: "Dies ist inakzeptabel. Dies ist eine politische Entführung eines Flugzeugs, mit dem europäische Bürger flogen. Es war ein Flug zwischen zwei europäischen Hauptstädten, der zur Landung gezwungen wurde, um eine illegale politische Verhaftung durchzuführen."