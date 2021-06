Besuchen Sie Brüssel im Jahr 1908: Pferdekutschen und Menschen in historischen Outfits

Der Film zeigt mehrere bekannte Schauplätze in Brüssel: den ehemaligen Nordbahnhof am Rogier (er lag damals mehr in Richtung Stadtzentrum), die zentralen Alleen, die Börse, den Brouckère-Platz und einen Teil der Wetstraat/Rue de la Loi in Richtung Jubelpark mit seinem Wahrzeichen, dem Triumphbogen. Ohne den Bogen wäre es schwer gewesen zu erkennen, dass wir uns in der heutigen Wetstraat befinden, da sich die Gegend durch den Bau des Berlaymont-Gebäudes und anderer europäischer Bürogebäude völlig verändert hat.

Sehen Sie sich die Filme hierunter an, auf die ursprüngliche Schwarz-Weiß-Version folgt die kolorierte: