Der Blick auf die Corona-Zahlen am Pfingstmontag: Noch 542 Intensivpatienten

Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen nimmt weiter ab, ebenso die Zahl der Todesfälle. Die durchschnittliche Anzahl der Infektionen ist auf Wochenbasis wieder leicht angestiegen, was aber auch an Christi Himmelfahrt (13. Mai) liegen kann, der nun in der Vergleichswoche liegt.