Polizei und Stadt verteidigen umstrittene Titelfeier Club Brügge. Pflegedachverband enttäuscht

Es gibt wieder viel Kritik an der Meisterfeier von Club Brügge am gestrigen Sonntagabend: wie schon am Donnerstag versammelten sich zu viele Menschen, oft ohne Mundschutz und ohne Sicherheitsabstand. Sowohl die Polizei als auch der Bürgermeister sind bemerkenswert nachsichtig gegenüber den Fußballfans. "Wir wollten es nicht mit Gewalt beenden", so Polizeichef Dirk Van Nuffel. "Die Fans müssen die Möglichkeit haben, zu jubeln und zu feiern."