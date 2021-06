SUV rast in ein Wohnhaus in Poppel: Niemand wurde verletzt, Fahrer flüchtete zu Fuß

Die Bewohner eines Hauses in Poppel (Gemeinde Ravels, Provinz Antwerpen) haben am Sonntagabend einen großen Schreck bekommen, als ein Geländewagen in ihr Haus krachte (Foto). Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, konnte aber später festgenommen werden. Er hatte vermutlich zu viel Alkohol getrunken.