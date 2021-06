Terrorverdächtiger Soldat noch flüchtig. Nordbahnhof durchsucht. Appel des Bundesstaatsanwalts

Jürgen Conings wird seit fast einer Woche vermisst. Sein Auto wurde in der Nähe des limburgischen Nationalparks Hoge Kempen gefunden. Die Polizei und die Armee suchten vergangene Woche mit aller Macht nach Spuren von Conings, aber sie fanden bisher nichts und brachen die Durchsuchung des Naturparks deshalb ab. Der Park ist seit dem gestrigen Pfingstsonntag wieder für Besucher geöffnet. Am Freitag und Samstag wurden mehrere Suchaktionen in der Wohnung und im persönlichen Umfeld von Conings durchgeführt, jedoch ohne Ergebnis.

Gestern Abend richtete die Bundesstaatsanwaltschaft zeitgleich in den 7 Uhr-Nachrichten der öffentlich-rechtlichen VRT und des Privatfernsehens VTM einen Appell an die Bevölkerung und an Conings selbst. "Bisher gab es keine Verletzten und es wurde keine Gewalt angewendet und das ist eine sehr gute Sache. Wir rufen die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren, um dies gemeinsam zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Wir bitten Jürgen Conings, sich an jemanden zu wenden, dem er vertraut", sagte Bundesstaatsanwalt Frédéric Van Leeuw.

Caroline Van den Berghe, Justizspezialistin bei VRT NWS, schließt daraus, dass die Bundesanwaltschaft wenig konkrete Hinweise auf Conings' Aufenthaltsort hat. Van den Berghe hörte Van Leeuw zwischen den Zeilen sagen, dass die Situation noch auf eine unblutige Art und Weise beendet werden kann. "Sollte Conings gefunden werden, wird er verhaftet und möglicherweise strafrechtlich verfolgt. Aber das kann ohne Blutvergießen geschehen."