Woche der Wahrheit für die sechs Finalisten des Königin-Elisabeth-Klavierwettbewerbs

Jetzt, wo der Eurovision Song Contest vorbei ist, ist es Zeit für das andere musikalische Highlight des Jahres: das einwöchige Finale des Königin-Elisabeth-Klavierwettbewerbs hier in Brüssel. Nach der abgesagten Ausgabe im letzten Jahr ist diesmal das Klavier an der Reihe. Wegen Corona gibt es nur halb so viele Halbfinalisten (12) und Finalisten (6) und es dürfen nur Jurymitglieder im Konzertsaal sitzen. Normalsterbliche schauen und hören zu Hause am Radio (Klara) oder im Fernsehen (Canvas oder VRT NU) zu.

Drei russische Pianisten, zwei Japaner und ein Franzose spielen diese Woche das Finale, nach einer Woche konzentrierten Studiums in der Musikkapelle Königin Elisabeth. Sie werden zunächst das obligatorische neu komponierte Pflichtwerk "D'un jardin féérique" des französischen Komponisten Bruno Mantovani und anschließend ein Konzert für Klavier und Orchester ihrer Wahl aufführen. Begleitet werden sie vom belgischen Nationalorchester unter der Leitung von Hugh Wolff im prächtigen Henry Le Boeuf-Saal des Palastes der Schönen Künste, der erst kürzlich von einem Dachbrand heimgesucht wurde.