Alexandru Calinuic: 25 Jahre Haft für den Mörder von Sophie Muylle

Im Schwurgerichtsverfahren zum Mord an Sophie Myulle, die vor 4 Jahren tot am Strand von Knokke-Heist aufgefunden wurde, ist das Strafmaß gefallen. Alexandru Calinuis (Foto), der angeklagte junge Rumäne, muss für 25 Jahre hinter Gitter. Dies haben das Gericht und die Geschworenen am Dienstag in Brügge bekanntgegeben.