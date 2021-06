Der "Nightjet" zwischen Brüssel und Wien ist nach einem halben Jahr wieder unterwegs

Die Meldung, dass die Nachtzüge zwischen Brüssel und Wien wieder fahren werden, kam Anfang der Woche von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die den „Nightjet“ betreiben. Diese nächtliche Bahnverbindung zwischen den beiden Hauptstädten wurde Anfang 2020 ins Leben gerufen. Der Zug braucht etwa 14 Stunden, um die beiden Städte mit einander zu verbinden.

Corona-bedingt wurde diese Verbindung im November 2020 vorläufig ausgesetzt. Jetzt wird der Nachtzug wieder dreimal pro Woche in beiden Richtungen unterwegs sein. Ankunft und Abfahrt in Belgien ist jeweils am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Anfahrts- und Zielort in Belgien ist der Bahnhof Brüssel-Süd/Midi. Zwischenhalte in unserem Land sind Brüssel-Nord und Lüttich-Guillemins.

