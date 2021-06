Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern geht weiter zurück

Die Zahl der Corona-Patienten, die in belgischen Krankenhäusern wegen Corona behandelt werden, sinkt weiter kontinuierlich. Inzwischen liegen nur noch 541 dieser Patienten auf Intensivstationen. Die durchschnittliche Tageszahl der neuen Ansteckungen mit Covid-19 hingegen ist leicht angestiegen, was allerdings mit den Feiertagen und dem dahingehenden Testverhalten in Zusammenhang steht. Sciensano-Leiter Steven Van Gucht geht davon aus, dass die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen Ende dieser Woche auf unter 500 sinken wird.