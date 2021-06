DPG Media: Antwerpener Medienhaus nach Bedrohung geräumt - VTM-Nachrichten aus Notstudio gesendet

Im Medienhaus von DPG sind u.a. die Redaktionen unserer privaten Fernsehkollegen VTM und der Tageszeitungen De Morgen und Het Laatste Nieuws untergebracht. Nach bekanntwerden der Drohung wurde das Gebäude am Mediaplaats am Montagnachmittag gegen 17 Uhr 30 geräumt. Doch VTM konnte die Abendnachrichten um 19 Uhr senden.

Allerdings saß Newsanker Dany Verstraeten in einem Notstudio am Alten Sitz des Hauses in Vilvoorde (Flämisch-Brabant) bei Brüssel mit seinem Laptop an einem alten Holztisch…

Zunächst wurde das Gebäude lediglich teilweise geräumt, doch offenbar war die Drohung so groß, dass nach und nach alle Anwesenden ihren Arbeitsplatz verlassen mussten. Die Polizei durchkämmte das Gebäudemit Spürhunden, konnte aber dabei nichts finden.