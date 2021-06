Flanderns Regierung legt einen Plan für den Bau von Ladestationen für E-Autos vor

Die flämische Regierung will die lokalen Behörden dazu ermutigen, beim Ausbau des Netzes der Ladestationen für elektrische Autos behilflich zu sein. Der Plan der Landesregierung sieht vor, solche Stationen sowohl im öffentlichen Raum, als auch auf privaten Grundstücken zu errichten. Das können z.B. Gewerbebetriebe oder Geschäfte sein oder auch Auffahrten und Garagen. Für Nutzer von E-Autos, die in Reihenhäusern oder in Appartements wohnen, ist eine solche Anlage zuhause keine Option.

Bart Somers (Open VLD), Landesminister für Inneres, erklärte am Dienstag gegenüber VRT NWS, was Flandern vorsieht: „57 % der Flamen hat in der Tat keine Auffahrt und dafür haben wir ein paar Ideen: Zuerst muss es heißen, ‚Ladestation folgt Wagen‘. Wenn man ein E-Auto hat, dann müsste die Stadt dafür sorgen, dass es in direkter Umgebung, im öffentlichen Raum, eine solche Station gaben muss.“

Man könnte, so Somers, „mit dem Geschäft um die Ecke sprechen“, damit dieses seinen Parkplatz zur Verfügung stellt, um für den Fall dass keine Kunden im Laden sind, Nachbarn die Möglichkeit zu bieten, dort ihre Autos aufzuladen. Solche Geschäftsleute sollten dazu mit Prämien ermutigt werden, so der Landesinnenminister. „Unter konkreten Umständen müssten auch Ladekabel zugelassen werden, die über die Straße zu den Wohnungen gezogen werden können“, so Somers abschließend in den VRT-Mittagsnachrichten.

