Paul Onuachu von Racing Genk ist Belgiens Profifußballer des Jahres

Paul Onuachu (Foto oben) ist von seinen Kollegen in der belgischen Pro League zum Profifußballer der Saison gewählt worden. Der nigerianische Stürmer vom KRC Genk erzielte in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit 2020-2021 insgesamt 33 Tore und setzte sich in der Abstimmung vor Noa Lang (Club Brügge) und dem Österreicher Raphael Holzhauser (Beerschot) durch.