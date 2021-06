Avicii auf drei Flügeln: Der Königin Elisabeth-Wettbewerb und die VRT machen es möglich

„Die Sechs“, das sind sechs Jugendliche, die entweder an den Konservatorien von Antwerpen und Brüssel oder an der Luca School of Arts Piano studieren. Sie kommentieren das Finale des Königin Elisabeth-Wettbewerbs jeweils für Funk, Fernsehen und soziale Medien für unser Haus, dem öffentlich-rechtlichen flämischen Rundfunk VRT und danach gibt es abends einen Auftritt von ihnen, der im VRT-Livestudio „Toots“ aufgenommen wurde.

Dabei spielten Emmy Wils, François-Emmanuel Douchy und Jens Vermeiren „Heaven“ des kürzlich verstorbenen schwedischen DJ’s Avicii (Video oben) und Milena Cuk, Brecht Valckenaers und Floris van den Ende brachten die Filmmusik von „Cinema Paradiso“ aus der Feder von Andrea und Ennio Morricone (Video unten).