Nach einem Todesfall: Belgien setzt Impfungen mit Johnson & Johnson für unter 41-Jährige aus

Keine größeren Verzögerungen erwartet

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) erwartet keine größeren Verzögerungen durch die Anhebung des Mindestalters bei Impfungen mit dem Impfstoff von J&J. Bisher spiele dieser Impfstoff ohnehin nur eine sehr begrenzte Rolle. Würden sich die Probleme mit diesen Vakzin aber hinziehen, könne das schon die Impfkampagne beeinträchtigen, so Vandenbroucke bei VRT NWS und der frankophonen RTBF.



Prof. Pierre Van Damme, Facharzt für Infektionskrankheiten und Vakzinologe an der Antwerpener Universität (UA), deutete allerdings am Mittwochabend gegenüber VRT NWS an, dass ein vollständiges Aussetzen der Impfungen mit Johnson & Johnson die Impfkampagne in Belgien um 6 bis 8 Wochen zurückwerfen könne: „Es ist entscheidend, innerhalb einer Pandemie alle verfügbaren Impfstoffe so gut wie möglich einzusetzen und gleichzeitig die Risiken für die Bevölkerung so weit wie möglich zu beschränken.“