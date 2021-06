Bessere Begleitung für rückkehrwillige Einwanderer über regionale Anlaufstellen

Einwanderer, die nicht mehr in Belgien bleiben wollen, weil sie z.B. hier kein Asyl oder keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, sollen in Zukunft besser begleitet werden. Die belgischen Einwanderungsbehörden werden dazu lokale Anlaufstellen einrichten, über die Betroffene zurück in ihre Herkunftsländer begleitet werden.