Fall Conings: Mangelnder Informationsfluss zwischen den verschiedenen Instanzen

Dass Conings als rechtsextremer Terrorverdächtiger auf der Liste des militärischen Geheimdienstes ADIV stand, war Mitarbeitern dieser Behörde zwar bekannt, doch diese Meldung erreichte weder deren Leiter, noch das Verteidigungsministerium, kam dabei am Mittwoch im Verteidigungsausschuss heraus. Jürgen Conings war am 17. Februar als erster belgischer Soldat überhaupt auf die OCAD-Liste der Terrorverdächtigen gesetzt worden und fiel dabei unter die sogenannte „Niveau-3-Bedrohung“.

Allerdings war Anfang Mai beim ADIV geplant, Conings genauer unter die Lupe zu nehmen, nach dem er wiederholt den Virologen Marc Van Ranst bedroht hatte, z.B. über die sozialen Netzwerke (der ADIV hatte Conings offenbar bereits seit 2020 auf dem Schirm, nach dem er zum ersten Mal Van Ranst bedroht hatte).

Doch der Beobachtung des Soldaten kamen Aufgaben zuvor, die als wichtiger einzustufen waren, so die Erklärung. Alle im Verteidigungsausschuss vertretenen Parteien wollen wissen, warum diese Information nicht an alle weitergeleitet wurde, die sie betreffen müssen. Und diese Frage stellte sich Ministerin Dedonder ebenfalls: „Das werde ich untersuchen lassen!“ Sie will bis zum 15. Juni einen abschließenden Bericht auf dem Tisch haben. Und danach wird dieser Bericht dem Komitee I vorgelegt. Das ist das Kontrollorgan für die Nachrichten- und Sicherheitsdienste in Belgien.