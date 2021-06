Terhills Resort, ein neuer Bungalow- und Ferienpark am Rand des Naturparks Hoge Kempen

Terhills Resort ist in einer Kooperation zwischen der "Limburgse Reconversie Maatschappij" - „Limburgische Strukturwandel-Gesellschaft“, die den Wandel von der Kohle zur Dienstleistungsgesellschaft in der ehemaligen Bergbauregion bewerkstelligt und der Ferienkette Center Parcs. Die Anlage zielt auf Touristen und Urlauber aus dem In- und Ausland, die naturnah und luxuriös aktiv Ferien machen wollen.