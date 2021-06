42 Mio. € um den Port of Limburg in Genk in Betrieb nehmen zu können

Die flämische Landesregierung investiert 42 Mio. € in die Entwicklung des trimodalen Containerterminals im Port of Limburg, der auf dem Gelände der ehemaligen Ford-Fabrik in Genk entsteht. Das Terminal entsteht in Zusammenarbeit zwischen der Logistik-Gruppe H.Essers, dem Hafen von Genk (zur Hälfte in Händen des Familienunternehmens Group Machiels). Beide Unternehmen investieren zusammen 30 Mio. € in diese Anlage.