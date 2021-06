In Belgien werden ab dem kommenden Sommer die Bußgelder angehoben

Diese neuen Aufschläge sollen noch in diesem Jahr rund 15 Mio. € einbringen und danach werden die Einnahmen für den Staat auf jährlich rund 43 Mio. € berechnet. Nach Ansicht des Polizeirichters Peter Vandamme vom Gerichtsbezirk Brügge ist diese Anhebung logisch: „Wenn die Leute so viele Möglichkeiten haben, Bußgelder zu begleichen, sind Zuschläge für die Verwaltung logisch. Die Frage ist nur, wie weit man dabei geht. In vielen Fällen berechnet das Polizeigericht schon jetzt 300 € zusätzlich zum Bußgeld. Das werden dann 325 € werden. Eigentlich denke ich, dass dies eine budgetäre Angelegenheit ist, eine Anhebung der Bußgelder ohne dies so zu nennen.“