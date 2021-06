Nach 223 Jahren: In der Abtei Grimbergen wird wieder Bier gebraut

Traditionsbewusste Bierfreunde werden sich freuen, denn in der Abtei von Grimbergen in Flämisch-Brabant unweit von Brüssel wird nach 223 Jahren wieder Bier gebraut. Damit wird das Grimbergen-Bier wieder ein echtes Abteibier, da es in absehbarer Zeit wieder innerhalb der Mauern einer Abtei gebraut wird. „Das darf man getrost einen historischen Tag nennen. Wir knüpfen damit an eine sehr alte Tradition an“, so Pater Karel von den Norbertinern aus Grimbergen.