Neue Suchaktion nach Jürgen Conings: Polizei und Militär in der Umgebung des Nationalparks Hoge Kempen

Es wird in drei Gebieten gesucht. Eines ist in der Nähe der Stelle, wo sein Autos gefunden wurde und ein anderes Suchgebiet befindet sich mehr im Norden des Parks. Wie konkret die Hinweise sind, dass sich Jürgen Conings doch noch in diesem Gebiet aufhält, ist noch unklar. Offiziell hält die Polizei weiter alle Möglichkeiten offen, nämlich dass er noch lebt und sich weiter versteckt oder auch, dass er nicht mehr am Leben ist. Am Nachmittag hieß es dazu, es gebe keine Hinweise darauf, dass er nicht mehr am Leben sei.

Seit die Bundesstaatsanwaltschaft in diesem Fall einen Untersuchungsrichter bestellt hat und seit bekannt ist, dass die Nachrichtendienste Jürgen Conings auf die Liste der Terrorverdächtigen führen, nennen wir bei der VRT den flüchtigen Soldaten ebenfalls einen Terrorverdächtigen.

Unterdessen wurde in Sint-Niklaas (Ostflandern) ein 50 Jahre alter Neonazi und Holocaust-Leugner festgenommen, der zu den Unterstützern des Gesuchten gehören soll. Der Mann soll zudem verschiedene Personen bedroht haben.