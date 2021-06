Wichtige Marke unterschritten: Weniger als 500 Corona-Patienten in den belgischen Intensivstationen

Die Zahl der Corona-Patienten, die auf den Intensivstationen in den belgischen Krankenhäusern behandelt werden müssen, geht weiter deutlich zurück und lag am Donnerstagmorgen laut Statistik noch bei 508 Fällen. Im Laufe des Tages aber sank sie Zahl weiter nach unten und lag am Mittag bei 491 Patienten. Das ist im Hinblick auf die nächste Stufe der Lockerungen, die ab dem 9. Juni in Kraft treten, eine wichtige Marke. Weniger als 500 IC-Patienten galt als Richtwert für die nächsten dahingehenden Schritte. Auch die anderen Werte in der Corona-Statistik unseres Landes gehen weiter zurück.