Virologe Van Ranst streitet sich mit Conings-Anhängern - Auch andere Corona-Experten bedroht

Besorgte Corona-Experten

Seit Ausbruch der Corona-Krise in unserem Land werden die durch die Medien bekannten Virologen und andere Gesundheitsexperten, die u.a. die Regierungen in Sachen Virus beraten, von Corona-Leugnern und Skeptikern kritisiert. Dazu gehören wüste Beschimpfungen über die sozialen Netzwerke aber auch regelrechte Bedrohungen.

Zu den Betroffenen gehört u.a. die Spezialistin für Infektionskrankheiten und Leiterin der GEMS-Gruppe, die das belgische Corona-Krisenzentrum in Sachen Exitstrategie berät, Erika Vlieghe (UAntwerpen). Bei ihr seien die Angriffe noch nicht so stark: „Ich glaube, dass das bei mir weniger ist, als bei den anderen. Ich bin auch nicht in den sozialen Medien aktiv, also ist hier die Chance kleiner. Es wäre aber übermütig zu behaupten, dass mir das keine Angst bereitet. Doch was passiert, das passiert eben.“

Auch der Vakzinologe Pierre Van Damme (UAntwerpen), ebenfalls eines der Gesichter der Corona-Fachleute in den belgischen Medien, gehört zu denen, die angegriffen werden: „In der vergangenen Woche haben die Hass- und Drohmails zugenommen.“ Auf Kritik, die respektvoll ankomme, würde er aber auch respektvoll antworten, so Van Damme. Es sei aber auch wichtig zu wissen, wie diese Krise bei den Menschen ankomme. Dann wisse man auch, wie man passend darauf reagieren könne, so der Corona-Experte abschließend.