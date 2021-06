Wildschweine, die über den Albertkanal schwimmen, müssen von Jägern erlegt werden

Am Mittwoch sind einige Wildschweine aus dem Albertkanal in der Gegend von Beringen in Limburg gerettet worden. Anderen Tieren gelang es nicht, hier lebend herüberzukommen. Doch die, die es geschafft haben, müssen geschossen werden, denn dort, wo sie an Land gingen, dürfen sie sich nicht aufhalten, wie das Wildschweinprogramm im Naturplan Limburg vorschreibt.