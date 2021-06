Belgien ruft Botschafter aus Südkorea zurück, nachdem seine Frau dort Verkäuferin ohrfeigte

In einer Mitteilung hat das Auswärtige Amt die Art und Weise gelobt, wie Peter Lescouhier die seine Funktion in den letzten Jahren ausgeübt hat. Wegen des Vorfalls ist es dem Botschafter jedoch nicht mehr möglich, sein Amt noch "in Ruhe" auszuüben. Deshalb wird der belgische Gesandte im Sommer abberufen werden.

Der Vorfall war nicht durch den Mann selbst verursacht worden, sondern durch seine chinesischstämmige Frau Xiang Xueqiu. Diese hat sich persönlich bei den Verkäufern, die sie ohrfeigte, entschuldigt und mit der Polizei bei den Ermittlungen kooperiert. Ihre diplomatische Immunität wurde jedoch aufgehoben, so dass die Frau des Botschafters in Südkorea strafrechtlich verfolgt werden kann.

Die Frau des Botschafters war des Ladendiebstahls beschuldigt worden - zu Unrecht, wie sich herausstellte. In ihrer Wut ohrfeigte sie die beiden Verkäuferinnen. Die Bilder dieses Vorfalls wurden vom südkoreanischen Fernsehen verbreitet und führten zu großer Empörung im Land.