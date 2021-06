Flämische Umweltministerin Demir zieht Armee wegen Brand auf Übungsplatz zur Verantwortung

Phosphorgeschosse werden bei Schießübungen verwendet, weil sie dem Schützen erlauben, die Richtung zu sehen, in der er schießt. Während der Übungen am 23. April befanden sich offenbar Phosphorgeschosse in den Munitionskisten der Minimi-Maschinengewehre. Phosphor ist eine leicht entzündliche Chemikalie, die sich bei Kontakt mit Luft entzündet.

Ein ranghoher Offizier hat gegenüber Vrt-Nws-Reporter Jens Franssen bestätigt, dass es tatsächlich einen Befehl gegeben habe, die Phosphorgeschosse nicht zu verwenden. Es ist unklar, ob der Befehl tatsächlich befolgt wurde.