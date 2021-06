Corona in Belgien: “nur” 101 neue Einlieferungen im Schnitt pro Tag und “nur mehr” 491 Patienten auf Intensivstation

Vom 21. bis 27. Mai wurden im Schnitt 101 Patienten pro Tag wegen oder mit Corona in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche. Am Donnerstag meldeten die Krankenhäuser 91 Einweisungen. 166 Patienten wurden entlassen. Das meldet das belgische Gesundheitsamt Sciensano.