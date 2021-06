Gesundheitsminister Vandenbroucke: "Die Politik sollte uneingeschränkt hinter Virologe Van Ranst stehen".

Der flämische Virologe Marc Van Ranst (Foto unten) befindet sich seit über einer Woche mit seiner Familie an einem geheimen Ort, nachdem er von dem immer noch flüchtigen radikalisierten Ex-Elitesoldaten Jürgen Conings bedroht worden war. Van Ranst, der seit dem Ausbruch von Corona immer wieder über die Epidemie aufgeklärt hatte, hielt auch mit seinen Meinungen zu anderen Themen nicht hinter den Berg. In dieser Woche hatte er sich u. a. in einem Forum von Conings-Sympathisanten ausgelassen.